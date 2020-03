NBB divulga os jogadores que vão disputar o Jogo das Estrelas

04/03/2020 | 21:04



A Liga Nacional de Basquete divulgou nesta quarta-feira os jogadores que vão atuar no Jogo das Estrelas. As equipes do NBB Brasil e NBB Mundo foram definidos após votação popular realizada pelo site do evento e pelas redes sociais, com mais de 70 mol votos.

Pelo lado do NBB Brasil, Georginho (São Paulo), André Góes (Mogi das Cruzes), Marquinhos (Flamengo), Betinho (Pinheiros) e Leandrinho Barbosa (Minas) foram os cinco mais bem ranqueados na soma geral da votação e serão titulares da equipe no jogo que acontece no dia 21 de março, no Ibirapuera.

O banco da equipe formada pelos brasileiros terá Hettsheimeir (Sesi), Lucas Dias (Sesi), Alex Garcia (Minas), Léo Meindl (São Paulo), Danilo Fuzaro (Mogi das Cruzes), Gerson (Rio Claro) e Yago (Paulistano).

O quinteto titular do NBB Mundo será formado pelos americanos David Jackson (Sesi), Shamell (São Paulo) e Devon Scott (Minas), além do argentino Franco Balbi (Flamengo) e o uruguaio Luciano Parodi (Sesi).

Entre os suplentes do time de estrangeiros estão Bennett (Pinheiros), David Nesbitt (Corinthians), Tyrone (Minas), Zach Graham (Flamengo), Nick Wiggins (Bauru Basket), Jamaal (Botafogo) e Gelvis Solano (Paulistano).

Os técnicos serão Guerrinha (Mogi das Cruzes) e Helinho (Franca), que vão comandar o NBB Brasil, e Gustavo di Conti (Flamengo) e Felipe Santana, o Filet, (Unifacisa), no NBB Mundo.

Além do confronto entre NBB Brasil e NBB Mundo, o Jogo das Estrelas terá diversas competições na sexta-feira, dia 20 de março, como o Desafio de Novas Estrelas - Brasil x Argentina, o Desafio de Habilidades, o Torneio de 3 Pontos e o Torneio de Enterradas.