Antes de treino, torcedores protestam contra má fase da Ponte Preta

04/03/2020 | 20:36



A situação delicada em que se encontra a Ponte Preta no Campeonato Paulista tirou a paciência dos torcedores. Houve protesto nesta quarta-feira, no Centro de Treinamento do Jardim Eulina.

Membros das principais organizadas conversaram com os jogadores antes da atividade e cobraram mais empenho para evitar o rebaixamento no torneio estadual. Eles, porém, garantiram apoio nas arquibancadas.

Os torcedores também aproveitaram para deixar claro que não aceitam um resultado negativo no dérbi contra o Guarani, marcado para o próximo dia 16, no Brinco de Ouro da Princesa.

Sem ganhar há cinco jogos no Paulistão, a Ponte Preta está na terceira colocação do Grupo A e é a primeira fora da zona de rebaixamento na classificação geral, com apenas com sete pontos.

Na próxima segunda-feira, a Ponte Preta recebe o Red Bull Bragantino, às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada. Depois disso, o time encara Guarani (fora), Novorizontino (casa) e Mirassol (fora).