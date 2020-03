Fed: algumas empresas estavam preocupadas sobre impacto do coronavírus nos preços

04/03/2020 | 18:52



O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), sumário das condições econômicas nas diferentes distritais da instituição pelo país, apontou que algumas empresas nos Estados Unidos estão preocupadas sobre como o surto de coronavírus irá afetar os preços nos país. No geral, a maioria dos distritos relatou crescimento modesto nos preços de venda.

O documento, divulgado nesta quarta-feira, também indica que os preços do petróleo estão em queda nos EUA, "o que é amplamente atribuído a uma demanda fraca da China por causa do coronavírus". Os preços do varejo, por sua vez, estão em ritmo de alta, embora algumas varejistas tenham tido custos mais baixos devido à melhora nas condições comerciais.

Algumas empresas, principalmente as do setor manufatureiro, se mostraram otimistas com a conclusão da chamada "fase 1" do acordo comercial entre os EUA e a China, ainda que algumas continuem a enfrentar problemas por causa das tarifas impostas pelos dois países.