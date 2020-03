Mayra Cardi é acusada de xenofobia após comentário sobre coronavírus

04/03/2020 | 18:10



Mayra Cardi causou polêmica mais uma vez. Em seus Stories do Instagram, a life coach mostrou que estava no aeroporto, prestes a embarcar em uma viagem com o marido, Arthur Aguiar, quando fez um comentário considerado xenofóbico pelos internautas. No vídeo, Mayra exibe algumas pessoas usando máscaras em meio à crise do novo coronavírus e declara que entraria em colapso caso encontrasse um grupo de chineses no local.

- Olha a situação da galera... só máscara. Uma pessoa tosse e a gente fica desesperado aqui. E quando a pessoa tem olhinho puxado, e a gente não sabe de onde vem? Desesperador. Se chegar um grupo de chinês, eu entro em colapso, afirmou a influenciadora.

O comentário não pegou bem e Mayra foi acusada de xenofobia. Veja alguns comentários de internautas a seguir:

Mayra Cardi sendo xenofóbica e não surpreende ninguém porque essa mulher só faz m***a.

Povo já não gosta da Mayra Cardi e ela ainda faz essa ignorância com os chineses, ainda tem um péssimo português.

Queria só tornar pública minha aversão à Mayra Cardi, que não tem a menor responsabilidade com o que fala, principalmente tendo uma porrada de seguidores.

Alguém avisa a Mayra Cardi que o coronavírus é muito menos nocivo à saúde do que os posts de m***a que ela produz. Sem noção.

