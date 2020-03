Após 13 anos, banda Genesis volta aos palcos com turnê

04/03/2020 | 18:10



O que vai, volta! Após 13 anos longe dos palcos, a banda britânica de rock volta a fazer apresentações com turnê na Inglaterra em dezembro e novembro. As informações são da CNN.

Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford fizeram o anúncio durante uma aparição no programa de café da manhã da BBC Radio 2, da Zoe Ball, nessa quarta-feria, dia 4. Revelando detalhes de sua turnê de retorno, eles disseram que farão uma série de shows pelo Reino Unido.

A banda se apresentou pela última vez em 2007, quando completaram 40 anos com a turnê Turn It On Again. Na época, Collins disse que a turnê deveria ser a despedida final.

A formação clássica da banda será acompanhada pelo filho de Collins, Nicholas, de 18 anos de idade, na bateria; o antigo parceiro, Darly Stuermer, na guitarra e no baixo. O membro fundador, Peter Gabriel, que deixou a banda em 1975, não participará.

Não há divulgações de shows no Brasil. Em 2018, Phil Collins tinha se apresentado em São Paulo, no Allianz Parque, sendo até barrado pela Polícia Federal ao desembarcar no rio de Janeiro.