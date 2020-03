Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/03/2020 | 09:18



O Dia Internacional da Mulher será comemorado no próximo domingo (8). Para celebrar a data, o 33Giga reuniu as 50 mulheres mais seguidas do Instagram. A lista é baseada nos dados do Trackalytics, site que mostrar estatísticas atualizadas de diferentes redes sociais. Os números são de março de 2020.



































































































< >