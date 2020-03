Moacyr Franco anuncia show em São Bernardo

Miriam Gimenes



04/03/2020 | 23:36



Os funções de Moacyr Franco são muitas. Ator, cantor, compositor, autor, apresentador de TV e também, já foi político. E ele pretende mostrar grande parte delas em show que fará no dia 22, às 19h30, no Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171), em São Bernardo.

No palco ele estará acompanhado por um sexteto de músicos, com quem entoará cerca de vinte canções, entre elas Doce Amargura, Coração sem Juízo, Querida etc, Nos intervalos das músicas ele também contará seus ‘causos’ e piadas, que prometem divertir ao público.

Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120 (incluindo a taxa de serviço) e podem ser comprados no local do espetáculo ou pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.