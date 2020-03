Grupo Lúmem faz hoje homenagem às mulheres

Miriam Gimenes



04/03/2020 | 23:35



O grupo Lúmen se apresenta hoje, às 19h, na Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo, 171), em Santo André. A serenata dá início às atividades que serão feitas pelo espaço cultural em razão do Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no domingo.

O grupo, que tem três décadas de atuação e ‘nasceu’ em São Caetano, tem repertório dedicado à música popular brasileira e reune composições românticas de diferentes estilos e autores, desde os velhos seresteiros das décadas de 1920 e 1930 até compositores contemporâneos.

Não é necessário pagar ingresso, mas pode-se contribuir com as atividades do grupo na maneira ‘pague o quanto puder’.