Fundação das Artes e Sesc apresentam ‘Cena de Teatro’

Miriam Gimenes



04/03/2020 | 23:33



A Fundação das Artes em parceria com o Sesc São Caetano realiza, de sexta até o dia 14 a vigésima edição do projeto Cena de Teatro. A ação aproxima a produção teatral do público, colocando-o em contato direto com profissionais, escolas de teatro e estudiosos envolvidos com a pesquisa e a prática das artes cênicas.

A primeira peça a ser apresentada será Avesso do Claustro, às 19h30, no Teatro Santos Dumont (Av. Goiás, 1.111), produzida pela Cia do Tijolo. Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30 e podem ser comprados no local. A programação completa está em www.sescsp.org.br.