Um olhar para dentro de si

Vinícius Castelli



04/03/2020 | 23:31



Pedro Simples usa a arte para duas coisas, basicamente: inclusão social e manter a saúde mental de terceiros. Realiza essas tarefas por meio do Sarau da Consciência, que é feito toda terça-feira na Concha Acústica de Santo André e do qual é integrante. E agora o rapper e compositor andreense ataca em outra frente ao apresentar Carmim, disco lançado pelo selo Coletivo Riso e que nasce com a necessidade de aproximar as pessoas delas próprias, de fazer bem para quem o escutar e promover a reflexão.

Ilustrada por 12 faixas, a obra, segunda do artista, chega às plataformas digitais na segunda-feira e tem produção assinada por time com Nixon Silva, Marcos Mauricio, DJ B8, Leo Machion e SVN Todaro.

A inspiração do trabalho é a cor carmim (vermelho intenso). É onde nasce a crítica do artista. Ele faz alusão para problemas sociais por meio desse tom. Mas vai além e o usa como referência para nobreza, elegância, amor, paixão, felicidade e sedução. Diz ainda que é a cor da Justiça, símbolo da luta.

“O disco nasce com a necessidade de estarmos mais próximos de nós mesmos. Vivemos tempos de tantas amarguras, depressão constante atacando nossa juventude. O álbum vem com essa proposta principalmente”, explica. “Creio que esse trabalho sirva para nós nos deliciarmos com ele, nos divertirmos e também refletirmos um pouco sobre nossas vidas. Sorrir, chorar, sentir empatia de coisas que todos nós vivemos, com um ponto de vista de um garoto suburbano latino- americano.”

Para criar as letras, Simples teve como combustível as próprias vivências de rua, as amizades e questões amorosas.

Na musicalidade ele aposta na pluralidade sem medo de ser feliz. Os cantos falados se intercalam com versos melódicos e o resultado é positivo. Hip hop é a base, claro, “pois é de onde viemos”. Mas o artista navega por suas vertentes com segurança. A obra contém influências MPB, soul music e de funk.

Para ele, é tiro no pé se fechar em apenas um estilo musical quando se pode explorar diversas linguagens. “Sempre me vi assim. Ouço de tudo. E para além da música. Consumo muitas coisas como peças de teatro, dança, artes visuais, algo pelo qual sou extremamente apaixonado. É certo que tenho uma afinidade infinita pelo hip hop, pois essa cultura me acolheu como se fossem meus pais, fez eu me entender como pessoa no mundo e enxergá-lo com outros olhos. E vou levar isso para sempre por onde for.”

Carmim conta também com participações especiais de Ferbone MC, Killa Bi,Jennifer Cristina, Nego Iego, Ieda Hills e Arnaldo Tifu. Todos escolhidos a dedo pelo artista. “Para mim são astros de uma grandeza sem fim. Se eles estão no disco, é porque precisavam mesmo estar.”

O disco também se trata, ao menos para Simples, de projeto ousado, já que se responsabilizou pelas composições, criou as batidas das músicas e gravou 30% do trabalho em sua casa, em Santo André. O restante foi registrado no estúdio Macaco Lab na mesma cidade. “Nesse modo de vida em que vivemos, tempo é arte, e ter tempo de sobra para compor obras, é realmente desafiador”, diz.

Perdeu as contas de quantas noites ficou sem dormir para compor essa obra. “Quantos dias quase inteiros sem comer, neuroses e outras coisas mais. Mas no fim das contas é tudo muito satisfatório, poder trabalhar com todas essas pessoas lindas e maravilhosas, e poder entregar para o meu povo essa obra deliciosa chamada Carmim.”