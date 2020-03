Documentário 'Meu Nome é Daniel' abre a nova temporada do 'É Tudo Verdade'

04/03/2020 | 15:09



O Canal Brasil começa a apresentar, a partir desta quarta, 4, a nova temporada da sua já tradicional faixa É Tudo Verdade, que exibe sempre documentários, sob a curadoria de Amir Labaki, que é também o diretor do festival de mesmo nome, que ocupa salas de São Paulo e Rio anualmente. Este ano, aliás, está previsto para ocorrer agora em março.

Na estreia dessa nova temporada, o filme escolhido é Meu Nome é Daniel, que retrata a vida de Daniel de Castro Gonçalves, que nasceu com uma doença nunca diagnosticada por qualquer um dos muitos médicos que o examinaram ao longo da vida. Neste documentário autobiográfico, o jornalista traz memórias de infância a partir de vídeos caseiros, expõe as dificuldades ocasionadas pela deficiência, narra momentos engraçados e dolorosos de sua trajetória e segue sua busca no campo da ciência para entender o que é a misteriosa patologia que o aflige há tanto tempo.

Também integram a programação das quartas de março, os filmes O Equilibrista, Diz a Ela Que Me Viu Chorar e Meu Amigo Fela.

A exibição do filme será às 20h, com reapresentações na quinta, 5, às 18h35, sexta, 6, às 16h, e no domingo, 8, às 11h25.