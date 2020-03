Data do retorno do quarto branco no BBB20 é revelada

04/03/2020 | 15:10



Durante o paredão da última terça-feira, dia 3, no BBB20, Tiago Leifert chegou a falar sobre o tão aguardado quarto branco, né? Pois é! Depois de fazer parte de duas edições anteriores, o desafio vai voltar na edição que está no ar.

E agora a data do retorno do tal quarto quarto foi revelada. Velho conhecido do público, ele estará de volta ao Big Brother Brasil nesta sexta-feira, dia 6. Ao longo da história do reality, oito brothers já passaram pelo cômodo monocromático, que estreou no BBB9 e voltou ao jogo no BBB10.

Mas por enquanto só isso foi revelado. Como será o quarto branco no BBB20? Todos os detalhes sobre a dinâmica, quantidade de participantes que entram no cômodo, se terá ou não o famoso botão vermelho e o impacto da novidade no jogo serão anunciados por Leifert no programa desta quinta-feira, dia 5.

No entanto, um vídeo-spoiler está disponível nas redes sociais do BBB falando sobre o assunto. Legal, né?