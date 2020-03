Renault apresenta novo Duster: preços começam em R$ 71.790

Leo Alves

Do Garagem360



04/03/2020 | 14:48



A Renault apresentou na manha desta quarta-feira (4) a nova geração do Duster vendido no Brasil. Completamente reformulado, o modelo deixa de ter as configurações 2.0 e com tração nas quatro rodas, restando apenas as configurações com o motor 1.6, que podem ser equipadas como câmbio manual de 5 marchas ou com a transmissão automática do tipo CVT. Os preços começam em R$ 71.790 (Zen manual) e vão até R$ 87.490 (Iconic CVT).

Novo Renault Duster: evolução

O visual do novo modelo é uma clara evolução do anterior, mantendo a ‘cara de Duster’. Entretanto, a Renault garante que não houve o aproveitamento de nenhuma peça externa da geração passada. Sendo assim, embora semelhantes, os dois carros são completamente distintos.

Versões e conteúdos

Abaixo, confira as novas versões e os preços dos modelos.

Renault Duster Zen – (R$ 71.490 manual e R$ 77.790 CVT)

Traz de série airbags frontais, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, alarme perimétrico, Isofix, computador de bordo, rádio, direção elétrica, volante com regulagem de altura e profundidade, chave canivete, start/stop, ar-condicionado manual, vidros elétricos nas quatro portas e ajuste de banco do motorista.

Como opcional (R$ 3 mil), o modelo pode ser equipado com a central multimídia easylink, regulador e controlador de velocidade, faróis de neblina e rodas de alumínio de 16 polegadas.

Renault Duster Intense – (R$ 83.490 CVT)

Traz os equipamentos da versão anterior e acrescenta: ar-condicionado digital, câmera de ré, sensor de estacionamento, piloto automático, faróis de neblina, e central multimídia easylink.

Há dois pacotes opcionais. Por mais R$ 1.700, é possível adicionar o revestimento em couro. Já o pack Outsider, que acrescenta proteção frontal com farol de longo alcance, alargadores de para-lamas e friso para as portas, custa R$ 2.300.

Renault Duster Iconic – (R$ 83.490 CVT)

Adiciona as câmeras multiview, alerta de ponto cego, sensor de luminosidade, chave cartão hands free e rodas de alumínio de 17 polegadas. Os pacotes de opcionais são os mesmos do modelo intense.

O Garagem360 está no evento e andará no modelo em breve. Todas as impressões serão publicadas posteriormente.

Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Modelo em argila compara o modelo atual (esq.) com o novo (dir.) Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Evolução do Renault Duster Leo Alves Evolução do Renault Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster