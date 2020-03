L’Oréal Perso: gadget usa inteligência artificial para criar produtos de beleza customizados

Bianca Bellucci

04/03/2020 | 13:18



O L’Oréal Perso é um novo produto da marca francesa que usa inteligência artificial para criar opções customizadas de base, batom e creme facial para cada cliente. A novidade foi apresentada na CES 2020 e ainda está em fase de testes. A expectativa é que deva chegar ao mercado no próximo ano. Preços não foram divulgados.

Na prática, são três aparelhos, sendo que cada um serve para criar um produto de beleza customizado. O vermelho é usado para fazer batom. O preto para a base. E o branco, creme facial.

Os modelos vermelho e preto usam três cartuchos de cor líquida instalados no interior da peça, que podem ser trocados para alcançar o resultado desejado. Com ajuda de um aplicativo dedicado, é possível mapear o rosto e criar os tons personalizados. No caso do batom, dá ainda para usar realidade aumentada e ver antes como ele fica na boca, além de conseguir combiná-lo com o que se está vestindo.

Já o dispositivo branco funciona de forma um pouco diferente. O software de inteligência artificial escaneia o rosto por diferentes ângulos e, em seguida, cria uma mistura considerando fatores ambientais como umidade, emissão de raios UV, temperatura e grau de poluição. E, como é voltado para skincare, vem com FPS, hidratante e sérum.

O L’Oréal Perso mede 16,5 cm de altura e pesa pouco menos de meio quilo. Apesar de estar longe de chegar às prateleiras, já é possível ver seu funcionamento pelo vídeo:

