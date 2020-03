Mariana Ximenes lidera campanha pelo fim do termo tomara que caia

04/03/2020 | 13:10



Mariana Ximenes se juntou à Hering e a revista Harper's Bazaar pelo fim do termo sexista tomara que caia para se referir à peça de roupa feminina.

A atriz é capa da nova edição da revista, que divulga a proposta da marca de roupas, que pretende colocar um fim no termo.

A partir de agora, a ideia é chamar a peça de modo descritivo, ou seja blusa sem alça, assim como é usado em todo o mundo, como por exemplo em inglês é chamado de strapless.

- É importante a gente olhar para todos esses termos, para o pensamento novo. Temos que buscar uma sociedade mais igualitária, com mais respeito pela diversidade, com acolhimento. Respeito é bom, a gente gosta e é necessário, disse a atriz que aparece na capa usando uma blusa sem alça preta com os dizeres: Isso não é um tomara que caia!, disse a atriz sobre a campanha.

Nas redes sociais, a atriz também falou sobre o assunto e agradeceu a oportunidade de fazer parte da campanha:

Um orgulho estar nessa edição da Bazzar nessa campanha tão importante de respeito a mulher.Como a minha querida @patriciacarta disse, tomara que caia de uma vez por todas, e o quanto antes, qualquer juízo de valor sobre as nossas escolhas, escreveu.