Ana Furtado faz exercícios físicos e brinca com o marido: - Boninho, eu te mato!

04/03/2020 | 13:10



Ana Furtado mostrou toda a sua energia ao fazer um vídeo em que aparece caprichando nos exercícios físicos! Revelando a boa forma, ao deixar a barriga de fora, a apresentadora postou o registro em seu Instagram e brincou:

- O que é que eu estou fazendo aqui?!

Em seguida, ela brinca que vai embora, mas diz que sua personal trainer não deixa! Por isso, Ana começa novamente o exercício, que consiste em usar cordas e fazer agachamentos e, ao final, diz:

- Boninho, eu te mato! Mas hoje tem mais bombom, disse, se referindo ao fato de seu marido, Boninho, ter trazido para casa um quilo de bombom.

Na ocasião, aliás, a apresentadora, que lutou contra um câncer, fez um vídeo, revoltada, para contar aos seus seguidores:

- Eu tô aqui para fazer um desabafo com vocês. Vocês que me acompanham veem que eu malho, porque eu quero ter saúde, quero estar leve, forte, quero poder ter sagacidade para enfrentar o dia a dia... aí o meu marido chega em casa com um quilo de bombom! É ou não é para ficar revoltada?! Você é um cara de pau! Um quilo de bombom?!

Com isso, ao mostrar seus exercícios físicos, os seguidores brincaram:

Vai me dizer que tu comeu os bombons que o Boninho levou.

Mas hoje tem mais bombom!

Queimando um quilo de bombom!

Além disso, os fãs elogiaram o ânimo de Ana e, de quebra, elogiaram sua boa forma:

Linda. Força no bumbum!

Você é top.