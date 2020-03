Danilo Barcelos torce por estreia de Honda no Botafogo em clássico com o Fla

04/03/2020 | 13:04



O lateral-esquerdo Danilo Barcelos admitiu nesta quarta-feira a torcida dele e do elenco do Botafogo pela estreia de Honda no clássico com o Flamengo, sábado, pela segunda rodada da Taça Rio. Segundo Barcelos, o meia-atacante japonês já conquistou os companheiros de time em razão do esforço para aprender a se comunicar em português.

"Ele é um baita cara, extremamente concentrado. É muito prazeroso treinar com ele, a gente vê a vontade dele em aprender nossa língua, a nossa cultura. Queremos vê-lo logo em campo, pois vai acrescentar muito no nosso time", projetou Barcelos.

De acordo com o lateral, Honda já consegue pronunciar diversas palavras em português. "Ele está melhorando no dia a dia, é um trabalho diferente para ele. Está conseguindo falar algumas palavras e pergunta sempre. Ele já fala muitas palavras em português. Sempre pergunta quando não entende e fica repetindo até aprender", afirmou.

Regularizado, Honda já pode entrar em campo com a camisa do Botafogo. Mas a comissão técnica, encabeçada pelo treinador Paulo Autuori, ainda não confirmou a data da estreia do principal reforço da equipe para a temporada.

Com ou sem Honda na equipe, Barcelos demonstrou confiança em relação ao clássico. E aposta na vitória sobre os favoritos, que já conquistaram três títulos neste ano. "Temos vontade de ser campeão. Temos que tratar todo adversário da mesma forma. Sonhamos com esse título e vamos buscar mais uma vitória no sábado."

Será o primeiro clássico entre as duas equipes neste ano. "Cada jogo tem um sabor especial. Fico muito feliz sempre que jogo um clássico. Espero fazer boa partida se eu jogar, estamos crescendo. Lembro dos meus bons momentos contra eles, mas acredito que posso fazer melhor", declarou o lateral, que chegou ao Botafogo em janeiro, vindo do Vasco.