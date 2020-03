Obituário - 5 de março de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/03/2020 | 07:00



Santo André

Aldevino Flavio Gonçalves, 76, natural de Garça (SP). Residia no Guapituba, em Mauá. Dia 28; Cemitério Vale dos Pinheirais.

Antonio Eduardo da Silva, 56, natural de Surubim (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmar Maia Filgueira, 68, natural de Taboleiro Grande (RN). Residia na Vila Nossa Senhora Aparecida, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Hamilton Delperio Gonçalves, 72, natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Heleodoro Apparecido Pereira, 79, natural de Barretos (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ismael Ventura da Silva, 59, natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28.Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alexandre Jeronimo Militão, 61, natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Juvelina Rosa Barbosa Pereira Caldas, 82, natural de Portugal. Residia no Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 28. Phoenix Santo André.

Manuel Barbosa de Oliveira, 81, natural de Mutuipe (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Luiz de Queiroz, 51, natural de Álvaro de Carvalho (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza de Souza, 96, natural da Bahia. Residia no Jardim Consórcio, em São Paulo. Dia 28. Cemitério Parque das Garças em Santana do Parnaíba.

Miriam Pereira da Silva, 75, natural de Uauá (BA). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severina Galdino da Silva Constantino, 80, natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28.Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza de Toledo Melo, 76, natural de Munhoz (MG). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Valmir Mariano Moller, 69, natural de Peabiru (PR). Residia no Bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo. Dia 29. Cemitério Bairro dos Casa.

Diadema

José Carlos Alves Pereira, 58, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Campanário em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Valentina Cardoso Bispo Justino dos Santos, 01, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Taboão em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal

Mauá

Eliana de Moura Rodrigues Teófilo, 45, natural de Diadema (SP). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Florêncio Antônio da Silva, 62, natural de Panelas (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Otaviano Vargas Oliveira, 66, natural de Luna (ES). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Vanderson Souza Roque, 26, natural de Mauá (SP). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Terezinha Pires de Barros, 79. Natural de Cotia (SP). Residia em Santo André. Dia 28. Cemitério Camilópolis