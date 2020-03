Azulão busca manutenção no G-8

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/03/2020 | 23:45



Depois do empate em casa com a Portuguesa por 0 a 0, o São Caetano visita o Taubaté, às 20h de hoje, no Estádio Joaquim de Morais Filho. E a intenção do Azulão é somar pontos suficientes para, no mínimo, se manter no G-8, zona de classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista da Série A-2.

Atualmente, o time são-caetanense tem 12 pontos e ocupa a oitava colocação, a última na área daqueles que seguem para a próxima fase. Assim, um revés no Vale do Paraíba pode tirá-lo dessa condição, dependendo de outros resultados desta décima rodada. O Burro da Central, por sua vez, é concorrente direto: está em quinto, com 19 pontos.

De acordo com o técnico Alexandre Gallo, para alcançar o objetivo o time precisa retomar as boas apresentações. “Inicialmente é voltar a fazer um bom jogo. Nós deixamos a desejar no último. Tivemos uma oscilação”, afirmou o treinador. “É sempre difícil jogar fora nesta competição. Os times são equilibrados e tentam se impor. Partida complicada, mas vamos trabalhar para vencer”, emendou o comandante azulino.

O duelo marca ainda o reencontro do Azulão com o atacante Ermínio, que até pouco tempo atrás foi artilheiro com a camisa são-caetanense. Diversos atletas do atual elenco dividiram o dia a dia com o goleador que, agora, veste a camisa do Taubaté. “Sabemos da qualidade dele, do seu potencial. Então, ao lado dos meus companheiros, espero conseguir anular as suas finalizações no jogo. Estivemos muito tempo juntos, por isso tenho noção do que ele poderá fazer”, declarou o goleiro Luiz Daniel, que vem sendo um dos destaques da campanha são-caetanense na Série A-2.

As equipes já se enfrentaram 22 vezes na história. E quem leva vantagem com certa folga é o São Caetano, que venceu em dez oportunidades, contra cinco triunfos do Taubaté e sete empates, resultado este que marcou o último encontro: 1 a 1 pela Copa Paulista de 2018.

SÉRIE D

Havia a expectativa da divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro da Série D ontem. Entretanto, até as 23h30 a Confederação Brasileira de Futebol ainda não havia confirmado grupos – que seguirão regionalizados, mas aumentarão de tamanho – e regulamento da competição, que tem início previsto para 3 de maio.