Ramalhão desafia Goiás por vaga e mais R$ 1,5 milhão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/03/2020 | 23:45



O Santo André tem mais um valioso desafio pela frente na temporada. Às 19h15, no Estádio Bruno Daniel, o Ramalhão recebe o Goiás, pela segunda fase da Copa do Brasil. E a partida – que é única e, portanto, eliminatória – vale mais do que a vaga na próxima etapa do torneio, mas dá ao vencedor mais R$ 1,5 milhão.

Líderes do Paulistão, os andreenses surpreendentemente aparecem como favoritos. Afinal, o Goiás, da Série A nacional, por ora tem papel de coadjuvante no Goiano e foi eliminado logo na primeira fase da Copa Sul-Americana. Sendo assim, o Ramalhão tem créditos e méritos para seguir em frente.

“Respeitamos o Goiás, sabemos que tem camisa forte, bem estruturada, mas nosso interesse é passar para a fase seguinte da Copa do Brasil”, alertou o técnico Paulo Roberto, que garante: apesar de ser competição com outras características do Estadual (disputado em pontos corridos na primeira fase), a equipe deverá se comportar da mesma forma.

Sob comando de Paulo Roberto, o Santo André tem características bem definidas, com time que sabe se defender e é letal quando contra-ataca. Assim vem dando certo e tal comportamento deverá ser mantido. “O perfil do time não muda, independentemente dos jogos. Temos procurado passar isso para o grupo e ele tem assimilado”, explicou o treinador.

Diferentemente da primeira fase, nesta etapa da competição o empate não favorece mais o visitante. Caso a igualdade persista no placar, a decisão de quem segue no torneio será nas penalidades. E a responsabilidade poderá cair sobre o goleiro Fernando Henrique, que, aliás, já pegou uma cobrança recentemente, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. “Goiás é grande equipe, não está em bom momento, mas precisamos ter o máximo de cuidado para não cair em nenhuma armadilha”, afirmou o arqueiro, que guarda boas recordações do torneio. “Tenho duas memórias boas: o pênalti que peguei no ano passado na segunda fase (pelo Ceará, contra o Foz do Iguaçu) e o título de 2007 (pelo Fluminense-RJ)”, recordou.

INGRESSOS

A diretoria do Ramalhão vai manter os preços praticados no Paulistão, ou seja, os bilhetes custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A expectativa é de grande público e a orientação é não chegar em cima da hora para evitar longas filas e demora para entrar no estádio, assim como diante o time de Bragança Paulista.