O tombo da CVC

03/03/2020 | 23:59



Pegou a todos de surpresa a informação de que uma das principais companhias de capital aberto do Grande ABC, a CVC, do ramo do turismo, perdeu metade do valor do mercado em dois meses, conforme mostrou reportagem publicada ontem por este Diário. A empresa já enfrentava algumas turbulências, frutos de apostas administrativas mal executadas, como a sociedade com a aérea Avianca Brasil, que quebrou, e da ameaça do coronavírus, que impactou sobremaneira o segmento de viagens, mas a inesperada revelação de erro contábil no balanço de 2019 abalou severamente a confiança dos investidores. É preciso agir rápido para contornar o estrago.

As respostas da CVC foram imediatas e adequadas – ao menos na avaliação de economistas e analistas financeiros. Em fato relevante comunicado ao mercado, a companhia admitiu a existência de erro contábil, cujo impacto está na casa dos R$ 250 milhões, e anunciou a contratação de auditoria independente para perscrutar as contas em busca das razões que levaram ao erro, emblematicamente não identificado pela auditoria KPMG, que é responsável pela elaboração do balanço financeiro da corporação.

A sinceridade e a transparência, todavia, não foram suficientes para tranquilizar os investidores – e o valor da empresa despencou de R$ 6,53 bilhões, aferido no último pregão de 2019, para R$ 3,43 bilhões na última segunda-feira. Sinal de que há muito trabalho pela frente.

Um dos orgulhos do Grande ABC, a empresa, fundada em 1972 e que, ao longo de quase meio século, consolidou-se como a maior operadora de turismo do Brasil, encontra-se em um dos momentos mais determinantes de sua existência. O histórico positivo será suficiente para fazer a CVC ultrapassar o mar revolto sem avaria ou os arranhões advindos da crise de confiança deixarão marcas indeléveis na estrutura da companhia? Os próximos meses, e o resultado da auditoria independente contratada para descobrir o que ocorreu nos intestinos da corporação, serão decisivos para que se tenha a resposta adequada. A ver.