Santo André recebe rede de hortifrúti

03/03/2020



A rede de hortifrúti Oba vai abrir a primeira unidade na região no fim do mês, em Santo André. Com previsão de geração de 150 empregos diretos e 350 indiretos, a nova loja tem investimento de aproximadamente R$ 10 milhões, e estará localizada na Avenida Dom Pedro II, no bairro Jardim.

Ao todo, a rede, que completou 40 anos em 2019, possui 48 unidades no Brasil – nos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal. A última foi inaugurada em novembro, em Perdizes, na Capital – município que concentra 19 espaços.

As lojas oferecem mix de produtos frescos e diferenciados. Além de hortifrúti, há sessões de frios, mercearia, adega, cafeteria, padaria, peixaria e floricultura. A rede também possui produtos da marca própria Oba Bem Querer, como azeites, sucos, carnes bovinas, peixes, entre outros.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que a rede é mais uma marca importante do varejo que vem à cidade. “Temos visto uma retomada da credibilidade do governo, o que dá segurança para o investidor. Além disso, o governo realizou uma desburocratização principalmente na facilidade de abertura de empresas. Somada ao trabalho que a equipe de desenvolvimento faz, isso vai atraindo mais empreendimentos.”

Santo André tem se consolidado como um dos mais importantes polos de serviços da região. No ano passado, a unidade da Coop na Rua Giovanni Battista Pirelli foi inaugurada, com a geração de 140 vagas de emprego. Estabelecimentos da cidade também tiveram mudanças de bandeiras, como a unidade do Walmart na Avenida dos Estados, que virou Maxxi Atacado, e a do Mercado Extra, da Vila Gilda, que ampliou o quadro de empregados.

O cenário se reflete nos números do emprego formal. No ano passado, a cidade foi responsável por mais da metade do número de vagas criadas no mercado de trabalho na região (4.800). De acordo com números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia, foram 2.613 vagas na cidade, sendo 895 no setor de comércio e 1.521 em serviços.

Para as vagas geradas na loja, a contratação será feita por meio do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) da Prefeitura. “Já estamos em contato permanente (com a rede) e isso é feito diretamente com o centro público”, afirmou o prefeito. “Nós também oferecemos cursos no fundo social, ligados ao setor gastronômico, como o de barmen, por exemplo, que é demanda do mercado para a criação de uma mão de obra ainda mais especializada”, disse Paulo Serra.

Para pleitear as vagas disponíveis no CPETR (térreo 1 da Prefeitura, na Praça IV Centenário, no Centro), é possível se cadastrar no portal empregabrasil.mte.gov.br ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h . Para atendimento presencial, levar um documento oficial com foto e carteira de trabalho.