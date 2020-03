Grande ABC contabiliza 14 casos suspeitos do novo coronavírus

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/03/2020 | 07:00



Subiu para 14 o número de casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) no Grande ABC. Santo André aguarda pelo resultado do exame de cinco munícipes. Em São Bernardo, três suspeitas já foram descartadas, mas outras quatro pessoas ainda esperam pelo diagnóstico.

Em São Caetano são três moradores com sintomas como tosse e coriza, e que estiveram em um dos países que integram a lista de polos de disseminação do vírus (Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China). A relação deverá ser atualizada em breve.

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra têm um caso suspeito cada; Diadema e Mauá não contam com pacientes em observação. Segundo as administrações municipais de todas as cidades, não houve, até o momento, aumento na demanda dos serviços de urgência e emergência por causa do novo vírus.

O Brasil tem 488 casos suspeitos e dois confirmados, ambos na cidade de São Paulo. São dois homens, de 61 e 32 anos, que estiveram recentemente na Itália e estão em isolamento domiciliar. O Ministério da Saúde considera que ainda não há circulação do vírus no Brasil, uma vez que as duas contaminações ocorreram em outros países e são consideradas importadas. No Estado de São Paulo, 130 pacientes permanecem em observação.

Até o momento, 240 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil. Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente os dados na Plataforma IVIS (plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/), com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação à situação epidemiológica.

O governo do Estado criou um site específico para orientar a população sobre o tema e enfrentar a disseminação de fake news www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus. Nele, é possível encontrar explicações gerais e materiais para download, incluindo um guia de prevenção e uma relação de dúvidas frequentes, além de cartazes, vídeos e áudios de entrevistas com especialistas.