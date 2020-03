Em Mauá, presidente do Podemos nacional aposta em momento de juízes como prefeituráveis

Do Diário do Grande ABC



03/03/2020 | 20:35



Deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu esteve ontem em Mauá, em ato de oficialização de apoio de seu partido à pré-candidatura a prefeito de João Veríssimo (PSD), e disse que o “momento atual do País” é de dar espaço a projetos liderados por “pessoas de bem”, como “juízes, delegados e promotores” – Veríssimo era juiz de Direito.



“Acho que o João representa sentimento de renovação política, tem história na cidade. Pela profissão dele, não precisa da política para viver. É momento de as pessoas de bem participarem. Tem muito a ver com a bandeira do Podemos. Temos juízes, delegados, promotores vindo. A delegada Patrícia (Domingos) está conosco e vai muito bem em Recife (Pernambuco). (A candidatura de Veríssimo) Tem sinergia boa”, discorreu.



Ela adiantou que o objetivo da legenda na cidade é eleger de um a dois vereadores e que indicar o vice na chapa do pessedista será tratado pelo presidente municipal do Podemos, Evandro da Egrégora. Renata avisou que o apoio a Veríssimo não está condicionado à composição na chapa majoritária.



“O Podemos é partido leve, tranquilo, não tem uma imagem pesada como a de outros partidos. Nossa preocupação agora é fechar as chapas de candidatos a vereador do PSD e do Podemos. Só então discutiremos quem será o vice”, comentou Veríssimo. Ele admitiu que o desafio de sua pré-candidatura é se fazer conhecido. “Sentimos que há rejeição ao nome do prefeito Atila (Jacomussi, PSB). Meu trabalho é levar a candidatura a todos. Tenho oito meses para consolidar minha imagem, mostrar minha história”, disse.