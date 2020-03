São Caetano abre inscrições de bolsas para cursos de nível superior da USCS e da Mauá

Do Dgabc.com.br



03/03/2020 | 16:15



A Secretaria de Educação de São Caetano abriu inscrições para munícipes interessados em concorrer a uma bolsa de estudos para a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e o Instituto Mauá de Tecnologia.

As inscrições devem ser realizadas no período de 11 a 15 de março, no site da Prefeitura (http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br). Após finalizar a inscrição, o candidato deve imprimir o comprovante.

O resultado será divulgado a partir de 27 de março. Os alunos classificados deverão comparecer na Secretaria de Educação (Av. Goiás, nº 950, Bairro Santo Antônio), no período de 30 de março a 3 de abril, das 8h30 às 17hs, e entregar cópias da documentação pedida no edital publicado no Diário Oficial Eletrônico (http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br/) desta terça-feira (3).

USCS - Para concorrer a uma vaga, os interessados precisam morar na cidade há no mínimo quatro anos, estar matriculado em curso de graduação, presencial ou à distância, oferecido pela Universidade, exceto medicina, não ter sido reprovado no ano anterior, nem possuir disciplina(s) em regime de dependência, ter renda familiar de, no máximo, três salários mínimos e não possuir recursos suficientes para custear seus estudos, ter cursado todo o ensino médio em escola pública localizada em São Caetano , não possuir nota acadêmica inferior a sete no semestre anterior, exclusivamente para o caso de alunos cursando a partir do 2º semestre, ser proprietário de apenas um imóvel (residência própria); não possuir, além do imóvel próprio onde reside, um patrimônio familiar superior a R$ 100 mil, não ser portador de diploma de curso de graduação; aluno calouro (1º semestre) deverá possuir média superior a 450 pontos no ENEM

A bolsa de estudos será concedida de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, sendo responsabilidade do aluno o pagamento das matrículas referente aos meses de janeiro e julho.

MAUÁ - Já no Instituto Mauá de Tecnologia serão concedidos descontos parciais a alunos que são moradores da cidade há mais de três anos; que estejam cursando graduação no campus São Caetano; não ter sido reprovado no ano anterior, nem possuir matérias em regime de dependência; ter renda familiar de até no máximo 15 salários mínimos; para alunos com menos de 21 anos de idade, ter cursado o 3º ano do ensino médio em escola pública ou privada no Grande ABC; não possuir patrimônio familiar superior a um milhão e quinhentos mil reais.