03/03/2020 | 16:11



Boca Rosa parece não estar nos melhores termos com seus ex-amigos de confinamento, Lucas Gallina e Hadson Nery! Segundo o jornal Extra, os três ex-BBBs, que se encontraram na apresentação do TVZ, do Multishow, na segunda, dia 2, não parecem ter mantido a proximidade que tinham na casa.

Uma fonte revelou ao jornal que Bianca Andrade ignorou completamente Lucas e Hadson, ficando num canto sem interagir e nem falar com os dois.

Dentro da casa, ela chegou a defender os dois algumas vezes, após parte das mulheres da casa apontarem situações em que consideraram que Lucas e Hadson foram machistas.