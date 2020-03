Bruna Marquezine fala sobre consumismo, BBB e corpo: Emagreci da forma mais saudável possível

03/03/2020 | 16:11



Bruna Marquezine está numa maratona. Além de estar lançando seu primeiro filme, Vou Nadar Até Você, ela ainda curtiu o Carnaval recentemente, e é telespectadora fiel do BBB20, onde uma de suas melhores amigas, Manu Gavassi, está confinada.

Em entrevista à Vogue, ela falou sobre temas que estão em alta, como seu corpo, que foi alvo de comentários em relação à magreza nos últimos dias:

Sim, estou mais magra. Emagreci da forma mais saudável possível, faço exames semestralmente ? amo fazer exames, inclusive.

A atriz elaborou mais sobre o assunto, relembrando depressão e distúrbio de imagem e afirmando que come o que quer:

Eu nem rebato mais [os comentários], até porque não é nenhuma novidade. Eu não entendo como as pessoas têm paciência de consumir tanto do mesmo assunto. Há alguns anos eu passei por uma depressão, tive distúrbio de imagem, de alimentação, fui muito cruel com meu corpo e comigo mesma. Também sofria críticas sobre meu físico, mas não foi isso que desencadeou esse quadro. Vários fatores que foram me levando a depressão e o principal era que eu não estava bem comigo mesma ? não só esteticamente. Eu não estava me cuidando do jeito que eu deveria. Foi quando encontrei meu médico/terapeuta/amigo/conselheiro. Ele enxergou o que eu estava fazendo de errado, tanto na alimentação, como na questão do estresse, hormônios etc. Fui me cuidando e ficando saudável. Logo depois, interpretei uma vilã. Meu corpo é meu instrumento de trabalho, e eu decidi que gostaria de emagrecer para o papel. Foi uma decisão que tomei sozinha. Sim, estou mais magra. E não perdi uma quantidade absurda de peso. Não deixo de comer o que eu quero, hoje mesmo pedi para a minha mãe fazer couscous amarelo, cheio de leite e açúcar [risos]. E é uma hipocrisia as pessoas usarem como desculpa o argumento da preocupação com a pessoa que está muito magra. O que é não estar aparentemente saudável?

Depois, Marquezine contou como é atualmente sua relação com o corpo:

Busco ter uma relação de paz e amor. Acredito no equilíbrio em geral. O principal objetivo é sempre cuidar da saúde e depois da aparência. Não vejo problema em buscarmos a nossa melhor versão desde que sua prioridade seja saúde. Eu enxergo a beleza como um estado de espírito. As pessoas mais atraentes que eu conheci não faziam parte do padrão imposto pela sociedade: elas tinham amor próprio.

Fashion

Marquezine, que é super fashionista, contou quem são suas inspirações na moda:

Eu amo e admiro muito a Zendaya ? tanto como atriz como ícone fashion. Acompanho ela desde sempre. Me identifico pelo estilo mais básico no dia a dia, mas para as premières e red carpets ela se permite ousar. Amo a Rihanna, adoro o estilo da minha amiga Manu Gavassi, que me apresentou a dupla de DJs gêmeas Simi & Haze, que também adoro. Acho o máximo como a Manu é criativa nos seus looks, montando produções zero óbvias. E gosto muito do street style da Hailey Bieber.

Quem acompanha a moda sabe que ela usa looks nada baratos, e, na conversa, Bruna assumiu que já fez uma loucura de consumo:

Sim, e não me orgulho disso nem um pouco. Busco cada vez mais encontrar formas de um consumo mais consciente e equilibrado, até porque não gosto de me sentir refém da moda, de precisar sempre usar os últimos lançamentos. Amo brechós, roupas vintage e tento ao máximo não agredir tanto o nosso planeta. Aplaudi de pé a atitude de alguns artistas no Oscar repetindo roupas.

BBB20

Bruna citou Gavassi como uma ícone de estilo, mas não é só isso. Ela vem defendendo muitas das atitudes da amiga no confinamento, e entregou para quem torceria caso Manu seja eliminada:

Nunca imaginei que estaria viciada em BBB. Graças à minha amiga querida, Manu, viciei [risos]. Difícil torcer para um só, porque tudo muda o tempo inteiro. O programa tem uma dinâmica de criar ocasiões e momentos para que eles entrem em conflito. Só o fato deles estarem confinados já é completamente estressante. Deve ser muito difícil não ter contato com o mundo externo e com sua rede de apoio. Você perde o acesso à sua privacidade, por isso acho todos muito corajosos de estarem lá. Tirando a Manu, minha torcida é para a Thelma, por ser uma pessoa muito coerente, uma mulher batalhadora. Também admiro muito a Marcela profissionalmente e compartilho dos ideais e princípios dela, e adoro a Rafa. Enfim... torço muito por todos.