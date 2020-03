Mãe de Cristiano Ronaldo é internada após sofrer AVC

03/03/2020 | 16:11



Cristiano Ronaldo levou um susto e tanto na madrugada dessa terça-feira, dia 2. Sua mãe, Dolores Aveiro, de 65 anos de idade, sofreu um AVC isquêmico e foi internada em um hospital na Ilha da Madeira, em Portugal, segundo informações do Globo Esporte, dadas pelo jornal Correio da Manhã.

De acordo com a publicação, Dolores passou mal e foi levada ao hospital Dr. Nélio Mendonça. Lá, ela foi submetida a um procedimento chamado trombectomia mecânica e já estaria estável, apesar de ainda inspirar grandes cuidados. A mãe de Ronaldo estaria consciente e aguarda por uma nova bateria de exames, ainda no fim desta terça, que irá analisar mais a fundo o seu estado de saúde. Por ter sido atendida rapidamente, as sequelas podem ser evitadas.

O jogador de futebol não se pronunciou sobre o assunto, mas já está na Ilha da Madeira para ficar ao lado da mãe. Ronaldo, que joga pelo Juventus, deve retornar à Itália, mais precisamente em Turim, onde jogará na próxima quarta-feira, dia 4, contra o Milan, pela Copa da Itália, que está em suas semifinais.