FMI e Banco Mundial adotarão 'formato virtual' para encontros por coronavírus

03/03/2020 | 16:01



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial, David Malpass, anunciaram em comunicado nesta terça-feira, 3, que concordaram em implementar um plano conjunto para que os encontros de primavera das entidades ocorram em um "formato virtual". A decisão foi fruto das "crescentes preocupações de saúde" relacionadas ao coronavírus.

Os organismos afirmam em nota conjunta que continuam "totalmente comprometidos" com um diálogo produtivo entre seus participantes e que reforçarão as capacidades de conexão virtual para garantir as consultas.

"Nós também continuaremos a compartilhar as análises do FMI e do Banco Mundial", comentaram as autoridades. "Com este formato adaptado, estamos confiantes de que nossos países membros serão capazes de se envolver de modo eficaz em questões prementes da economia global nessas reuniões de primavera."