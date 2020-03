Elenco de 'Stranger Things' se reúne para ler o roteiro da nova temporada

03/03/2020 | 15:46



A Netflix divulgou um vídeo nesta terça-feira, 3, que mostra o elenco da série Stranger Things se reunindo para realizar a leitura do roteiro dos episódios da quarta temporada, que ainda não possui uma data de estreia oficial.

Quase todos os atores envolvidos com a série, que se passa na década de 1980, aparecem no vídeo fazendo brincadeiras e interagindo com a câmera. Para remeter ao período em que a produção se passa, o vídeo foi gravado usando filmadoras antigas, que são utilizadas por alguns dos atores, como Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard.

Um dos atores que aparece no vídeo é David Harbour, que vive o Xerife Hopper. No final da terceira temporada o destino do personagem ficou em aberto, mas sugeriu que ele poderia estar morto. Entretanto, um teaser da nova temporada confirmou que o personagem sobreviveu, e está na União Soviética.

A revelação surpreendeu os fãs, mas confirmou as teorias que surgiram na internet e defendiam que Hopper não havia morrido. Além de atuar como xerife de Montauk, onde a série se passa, ele é o pai adotivo da personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown.

A terceira temporada da série foi lançada em julho de 2019, e bateu recorde ao se tornar a produção mais assistida da Netflix. Ela conta a história de um grupo de jovens que lidam com forças sobrenaturais após o desaparecimento de um dos membros do grupo e a aparição de Eleven. Todas as temporadas estão disponíveis no catálogo do serviço de streaming.