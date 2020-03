Thaeme e Thiago lançam DVD amanhã na Capital

Miriam Gimenes



03/03/2020 | 23:38



A dupla sertaneja Thaeme e Thiago prepara uma surpresa para os seus fãs. E ela será revelada amanhã, no palco do Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774), em São Paulo, com o lançamento do DVDQuímica, trabalho composto por 23 músicas inéditas. A casa abre às 20h e o show está previsto para meia-noite.

O DVD será divulgado em três partes, com oito faixas cada (apenas a primeira será mostrada agora). A faixa-título Química deu o tom do projeto, que teve as participações de Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (por meio de projeção). “Será um show ímpar e tenho certeza de que o público dançará e se emocionará do começo ao fim”, prevê Thaeme.

Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 120 e podem ser comprados em www.ticket360.com.br</CF>.