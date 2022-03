4 cidades para visitar durante uma viagem ao Uruguai

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



02/03/2022 | 09:55



Com uma cultura vasta, boa gastronomia, cassinos e praias agitadas durante o verão, o Uruguai é um ótimo destino para colocar no mapa para quando for possível viajar com segurança novamente para o exterior. A proximidade com o Brasil facilita uma escapada num feriado prolongado.

Além disso, como o país é pequeno, é possível conhecê-lo em pouco tempo. Dá até para alugar um carro por lá e ir a diversos destinos em uma única viagem. Se você planeja dirigir no Uruguai, vale a pena adquirir uma Licença Internacional de Motorista. Confira os destinos que não podem ficar de fora da lista.

Uruguai: pontos turísticos em 4 destinos

Montevidéu

Paulo Basso Jr. Montevidéu, capital do Uruguai

Em Montevidéu, capital do Uruguai, os viajantes podem saber mais sobre a história do país ao visitar a Ciudad Vieja. Nessa região central, não faltam edificações suntuosas e monumentos famosos. Durante dois dias em Montevidéu, é possível conhecer os pontos turísticos mais importantes da cidade, além de ir a shoppings, mercados, museus e até mesmo praias. O roteiro pode incluir:

Na Ciudad Vieja, vá ao Palacio Salvo, ao Palacio Estevez, à Catedral Metropolitana e ao famoso Teatro Solís.

Caminhe pela calle Sarandí, o calçadão principal do centro velho. Há diversos museus nos arredores, como o Torres García, o Museo del Carnaval e o dos Museu Andes 1972.

Dê uma passadinha no Café Brasilero, um dos mais tradicionais de Montevidéu, e no Mercado del Puerto, a grande atração gastronômica da capital uruguaia.

Punta del Este

Paulo Basso Jr. Casapueblo

Com as altas temperaturas do verão, um destino que vale a visita no Uruguai é Punta del Este. A cidade praiana tem praias de areias brancas e águas cristalinas que encantam os turistas.

Num bate e volta, saindo de Montevidéu, os viajantes podem visitar diversas praias famosas do município, como a Mansa e a Brava. Quem pretende passar alguns dias por lá têm a oportunidade de desfrutar do pôr do sol em uma das áreas litorâneas mais afastadas, como La Barra, onde também é possível curtir o agito noturno.

Uma vez em Puta del Este, vale a pena conhecer:

Visite a famosa Casapueblo, que na verdade fica na vizinha Punta Ballena.

As duas praias mais famosas do pedaço são a Mansa e a Brava. Nesta última fica um dos principais símbolos de Punta del Este, o Monumento ao Afogado, também conhecido como Los Dedos.

Durante a tarde, vale a pena ir às praias mais afastadas, como La Barra, point da galera no verão. Para quem busca mais sossego, a dica é seguir por 40 km até José Ignacio.

Colônia do Sacramento

Paulo Basso Jr. Colônia do Sacramento

Próxima a Montevidéu, Colônia do Sacramento é um dos destinos mais turísticos do Uruguai. A cidade abriga um lindo centro histórico, que tem edifícios da época em que era uma colônia portuguesa.

Durante alguns dias na região, é possível ir a diversos pontos históricos de Colônia, como a Basílica del Santissimo Sacramento e a Calle dos Suspiros.

Visite também as ruínas das muralhas que guardavam a cidade das invasões colonialistas. Aproveite para fotografar o imponente Portón de Campo.

Suba até o topo do farol de Colônia, um dos marcos de Colônia do Sacramento.

Outro ponto turístico é o Museu Municipal. Caso tenha tempo, inclua na lista também uma visita ao Museu do Azulejo.

Onde ficar em Colônia do Sacramento

Carmelo

De Colônia do Sacramento é fácil chegar a Carmelo, outro destino que vale a visita no Uruguai. Após rodar uma hora de carro você já verá os primeiros vinhedos da região, muitos deles abertos a visitas.

Mais 20 minutos ao norte levam até Punta Gorda, vila que marca o encontro do Rio Uruguai com o Rio da Prata. O local orgulha-se de ter sido visitado pelo navio Beagle de Darwin em 1830, numa das expedições mais famosas do mundo.

URUGUAI: TURISMO NO PAÍS EXIGE PLANEJAMENTO

Documentos para entrar no Uruguai

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso ao Uruguai. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

Turismo no Uruguai

Paulo Basso Jr. Punta del Este

Ao se preparar para uma viagem pela Uruguai, vale a pena também consultar ferramentas confiáveis que permitem comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade. Basta clicar nos links para conferir tudo isso nos parceiros do Rota de Férias.

Tão importante quanto saber a documentação e planejar tudo antes de sair de casa é contar com um seguro viagem. Assim, você evita contratempos e prejuízo financeiro. Outra boa dica é comprar um chip de viagem internacional para ter acesso à internet em qualquer lugar que você esteja no Uruguai.

