Os melhores lugares do mundo para passear de balão

Ver o mundo por meio do cesto de vime de um balão pode ser uma experiência incrível. Na maioria das vezes, o passeio costuma ser tranquilo e proporciona bons momentos em câmera lenta, onde os detalhes podem ser devidamente apreciados e fotografados.

Das ruínas de Luxor e Bagan à natureza exuberante do Brasil e do Quênia. São muitas as opções de lugares para quem quer viver essa experiência pelo menos uma vez na vida.

Lugares do mundo para passear de balão

Capadócia, Turquia

Um dos passeios de balão mais clássicos do mundo é também um dos mais impressionantes. A região da Capadócia leva o turista para um cenário de conto de fadas e da idade das pedras, ao mesmo tempo. A região conta com uma formação geológica única, resultado da erupção de vulcões já extintos.

Capadócia é onde estão os maiores balões do mundo, com cestos que comportam mais de 30 pessoas.

Gstaad, Suíça

Este pequeno vilarejo dá aos turistas a oportunidade de sobrevoar os alpes suíços durante a primavera e o verão. Se o visitante passar por Gstaad em janeiro, em pleno inverno europeu, poderá presenciar o Festival Internacional de Balão em Chateau d’Oex. Vale a pena contemplar a multidão de balões coloridos sobre o fundo nevado das montanhas.

Boituva, Brasil

Conhecida como terra dos esportes radicais, esta cidade do interior de São Paulo também oferece passeio de balão aos finais de semana. Basta agendar com antecedência em uma agência especializada.

O passeio transcorre em um cenário bucólico, marcado por serras, fazendas e muitas cachoeiras. Por estar a apenas 120 km da capital paulista, Boituva é uma boa opção para quem tem tempo apenas para um bate-e-volta.

Bagan, Mianmar

Ver o sol nascer acima de mais de três mil templos é uma experiência inesquecível. Bagan é uma das cidades mais impressionantes do mundo, com templos pontiagudos espalhando-se sobre um platô de tons terracota. Se percorrer de bicicleta essa infinitude de ruínas e lugares sagrados já é de tirar o fôlego, de cima, a paisagem é simplesmente majestosa.

Luxor, Egito

Sobrevoar a capital do antigo Egito em um balão dá ao turista a chance de contemplar o colossal templo de Karnak, que levou séculos para ser construído. Também em Luxor está o Vale dos Reis, que reúne as tumbas de Ramsés II, Tutancâmon e tantos outros faraós. Além disso, o visitante poderá apreciar as águas plácidas do rio Nilo, calmamente navegadas por felucas, tradicionais barcos à vela da região.

Outback, Austrália

No coração da maior ilha da Oceania é possível encontrar um grande platô árido, chamado por muitos de deserto do Outback. A região é de suma importância para os aborígenes, que habitavam a Austrália muito antes da chegada dos colonizadores ingleses. Dos ares, o turista pode apreciar o místico Uluru. Além de ser o maior monolito do mundo, ele é muito sagrado para os aborígenes. Uma paisagem que convida a suspiros e reflexões.

Masai Mara, Quênia

Percorrer em um balão essa grande reserva ecológica queniana é praticamente um safári no ar. A melhor época é de julho a outubro, quando acontece a grande migração. Milhares de animais percorrem o parque em busca de água. É possível ver leões, zebras, elefantes, girafas e tantos outros bichos típicos da savana africana. Um espetáculo da natureza que fica ainda mais impressionante visto do céu.

Vale do Loire, França

Sobrevoar uma das mais belas e tradicionais regiões da França equivale a ver com os próprios olhos um cenário digno de conto de fadas. O Vale do Loire é salpicado por castelos imponentes, margeados por muita natureza e, claro, pelo rio Loire. Não por acaso, a região é chamada de Jardim da França.

Lugares para fazer passeio de balão

Além dessas opções, veja outros lugares que também oferecem passeio de balão.