Projeto visa alta de 50% no fluxo na Rota do Frango com Polenta

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



02/03/2020 | 23:30



A Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo) lançou oficialmente o programa de descontos voltado para a tradicional Rota do Frango com Polenta, no bairro Demarchi, em São Bernardo. A expectativa é a de aumentar em 50% a movimentação de clientes nos sete tradicionais restaurantes.

A primeira ação do programa será o cartão fidelidade, que vai dar uma refeição gratuita para clientes após dez pagas – o Diário antecipou a ação na edição de sábado. A promoção é válida até 1º de maio e é obrigatório ter pelo menos três carimbos de restaurantes diferentes. Participam da ação os estabelecimentos Santo Antônio, Para Pedro, Pinheirão Grill, Gaia, Capassi, Bosque dos Morassi e Pingus.

Atualmente, os estabelecimentos juntos recebem cerca de 1.000 clientes em dias comuns e média de 2.300 aos sábados e domingos. Além disso, os restaurantes empregam 150 colaboradores fixos.

Como parte do programa, quem passar pela Avenida Maria Servidei Demarchi vai encontrar uma sinalização da campanha ‘Seja Bem-Vindo à Rota dos Restaurantes’ – ou seja, houve uma desvinculação da marca do frango com polenta, principal prato oferecido nas casas. “Justamente porque se colocássemos só frango com polenta iria minimizar bastante (o poderio da campanha). Então estamos abrindo para todos que queiram participar”, afirmou o vice-presidente da Acisbec, Valter Moura Júnior, completando que o projeto vai envolver reuniões mensais dos empresários e será um piloto a ser aplicado em outros nichos da cidade.

A rota passou pelo fechamento do Florestal no início do ano, que era o restaurante mais antigo em funcionamento – o São Judas e o São Francisco haviam encerrado as atividades em 2016 e em 2019, respectivamente.

O presidente da associação, Valter Moura, afirmou que o programa terá parceria com a regional do Sebrae-SP, que vai fazer um diagnóstico das unidades e posteriormente cursos e oficinas. “Será um trabalho de qualificação do empresário e capacitação dos funcionários”, disse.

O evento de lançamento também contou com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB). “Este é o primeiro passo e a Prefeitura pode ajudar com algumas ações. Já falei com a Ecovias (concessionária), que vai sinalizar a Anchieta e a Imigrantes sobre a rota dos restaurantes”, declarou.

A Ecovias confirmou a solicitação por parte da Prefeitura para a instalação da placa. “A concessionária está desenvolvendo um estudo técnico que, nas próximas semanas, será submetido à análise da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo)”, informou.