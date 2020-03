Partido, política e região

Do Diário do Grande ABC



02/03/2020 | 23:59



Quase metade dos vereadores do Grande ABC, segundo informou ontem reportagem deste Diário, cogita utilizar a janela partidária que se inicia hoje, e permanece aberta por um mês, para mudar de partido. É a brecha legal que os atuais detentores do poder aguardavam para reorganizar o cenário visando a disputa eleitoral que se avizinha. As recentes mudanças na legislação eleitoral, que, entre outras determinações, proibiu a coligação entre siglas para o pleito proporcional, deu azo ao troca-troca que deve movimentar os próximos 30 dias.

Atualmente, a lista de possíveis alterações, que pode crescer até os primeiros dias de abril, abrange 55 dos 142 parlamentares das sete cidades, um percentual de 40%. As mudanças, importante notar, são feitas entre representantes de um mesmo grupo político, geralmente orbitando ao redor do atual prefeito, o que expõe as fragilidades e deficiências do multipartidarismo nacional. As trocas promovidas ao sabor dos interesses do pleito que se aproxima denunciam a inexistência de convicções ideológicas a justificar a existência das 33 agremiações hoje registradas oficialmente no Brasil.

É evidente que não se pretende negar o direito que os chefes de Executivo têm de aglutinar em torno de si forças políticas capazes de garantir a continuidade do projeto administrativo que representam – até porque, em última instância, é o eleitor que avalizará ou não as condutas dos governantes, na hora do encontro com as urnas. Mas recomenda-se, à sociedade, ficar atenta ao corre-corre partidário para ver se ele não contradiz o discurso a ser utilizado na hora da busca pelo voto. Todos os elementos servem para traçar o perfil – ou índole – de quem procura ser o representante do povo.

Espera-se que não apenas a conveniência eleitoral tenha induzido as mudanças partidárias. O que o eleitor do Grande ABC deseja é que, nas tratativas de bastidores que resultaram na dança das cadeiras, os interesses dos municípios tenham sido o principal farol das alterações. Nenhum go