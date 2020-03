Cachorrão e o carro oficial na praia

Raphael Rocha



03/03/2020 | 00:01



Vereador de oposição em Mauá, Adelto Cachorrão (Avante) esteve no centro de polêmica no fim de semana. Ele postou uma foto em uma rede social aproveitando o fim de semana em Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. A imagem, entretanto, traz ao fundo o carro oficial da Câmara de Mauá, o que sugere que o parlamentar – ou alguém de seu gabinete – foi para a praia com o veículo oficial, o que é proibido. Cachorrão tentou se explicar dizendo que seu chefe de gabinete, Eracto Sena de Carvalho, foi a Caraguatatuba para levar alguns documentos que o vereador precisaria assinar na sexta-feira, dia 21. A foto, entretanto, apresenta a data de 24 de fevereiro, uma segunda-feira de Carnaval. Há pressão no Legislativo para que a mesa diretora instaure um procedimento para apurar o caso.

BASTIDORES

Lula e Haddad

No fim de semana, o PT da Capital promoveu festa sobre os 40 anos do partido. Presidente paulista da legenda, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) discursou revelando alguns bastidores de uma conversa que teve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes da viagem do líder petista para França – receberá título de cidadão honorário de Paris. Marinho confirmou que pediu que Lula, de quem é próximo, busque convencer o ex-ministro e ex-presidenciável Fernando Haddad (PT), que integrou comitiva rumo à Europa, a ser candidato da legenda à prefeitura de São Paulo. Disse também que, se Haddad aceitar, os atuais pré-prefeituráveis iriam retirar os projetos para dar suporte ao ex-ministro. Haddad, por ora, está irredutível sobre ser candidato em São Paulo. E Marinho já externou publicamente sua preferência pelo ex-deputado Jilmar Tatto.

Sindema

Após abrir mão de tentar a reeleição na presidência do Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema), José Aparecido da Silva, o Neno, oficializou apoio dele e de seu grupo a Ritchie Soares Barbosa Martins como candidato ao comando da entidade. Neno tentará, neste ano, uma cadeira na Câmara de Diadema, representando o grupo Articulação de Esquerda, do PT.

Incertezas

Na quinta-feira, os seis vereadores do PV de Diadema estavam reunidos, conversando sobre o cenário eleitoral da cidade deste ano. Alguns deixaram escapar que a incerteza sobre o candidato governista à sucessão de Lauro Michels (PV) preocupa. Até porque, sequer eles, correligionários do prefeito, sabem quem será o nome do Paço nas urnas em outubro.

Coordenador de campanha

Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques (PT) foi escolhido para ser coordenador da pré-campanha do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) à Prefeitura de São Bernardo neste ano. “Tenho a missão de coordenar a campanha a prefeito de São Bernardo de Luiz Marinho. Me sinto honrado pela confiança de todas e todos. Vamos em frente, sem soltar as mãos de ninguém”, disse Rafael.