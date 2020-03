S.Caetano vota hoje abono de até R$ 1.000 a educadores

Júnior Carvalho

03/03/2020 | 00:01



A Câmara de São Caetano vota hoje, em dois turnos, projeto do governo José Auricchio Júnior (PSDB) que concede abono, de até R$ 1.000, aos servidores da educação e demais educadores. A medida será apreciada em regime de urgência em duas sessões.

O projeto estabelece a manutenção da prática já adotada em anos anteriores de efetuar o pagamento mensal da bonificação a servidores da Secretaria da Educação. A diferença, segundo informou o líder do governo no Legislativo, Tite Campanella (Cidadania), é a de que o benefício volta a ser pago de janeiro a dezembro. “Quando assumimos (a administração, em 2017), o abono era de março a dezembro, e os pagamentos estavam atrasados. Colocamos os valores em dia e ampliamos o prazo do pagamento.”

O parlamentar explicou também que, diferentemente de abonos adotados em anos anteriores, o atual permitirá que o benefício seja estendido a professores da área do esporte. “Além de aumentarmos para 12 parcelas, ampliamos o número de educadores que vão receber o abono. É a manutenção de um compromisso nosso.”

Os valores do abono variam de R$ 250 a R$ 1.000 e serão pagos a depender do cargo e, no caso de algumas classes de professores, da quantidade de aulas ministradas. A quantia máxima será destinada a diretores; diretores da escola de artes e ofícios da Fundação das Artes; diretor da escola de educação básica Anne Sullivan; diretor da escola de bailado; diretor da escola de idiomas; e diretor da escola de informática.

O abono será fixado em R$ 800 para os profissionais que atuam como assistente de direção; coordenador da escola de informática; coordenador pedagógico; coordenador de eventos; orientador educacional; coordenadores e assistente da Anne Sullivan; coordenadores da Fundação das Artes, da escola de idiomas e da de informática.

Professores de educação infantil e fundamental nível 1 receberão R$ 775. Já os de nível 2, os valores se dividem da seguinte forma: R$ 800 para os que ministrarem 30 ou mais aulas por semana; R$ 750 para os que derem de 20 a 29 semanais; entre 15 e 19 aulas o abono vai para R$ 600; de 12 a 14 aulas por semana (R$ 375); e até 11 aulas (R$ 250).

OUTROS SERVIDORES

Também terão direito ao abono, no valor de R$ 775, servidores técnicos de apoio da Anne Sullivan, como fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. O projeto estende ainda o benefício (fixado em R$ 400) aos demais servidores públicos lotados na Secretaria de Educação; na Anne Sullivan; na Fundação das Artes; e nas escolas de bailado, de idiomas e de informática.

Segundo Auricchio, o impacto é de R$ 24 milhões, “fruto de ajuste fiscal desde o início do mandato”. “Trabalhamos com o trinômio estrutura física adequada, tecnologia educacional de ponta e valorização dos profissionais, tripé que proporciona qualidade na rede, comparada a países europeus.” Serão contemplados 3.500 servidores.