Beto Vidoski trabalha por separação no São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/03/2020 | 23:30



O São Caetano pode estar perto daquela que seria a solução para os problemas financeiros e administrativos do clube. Ou pelo menos parte deles. O vice-prefeito e secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Beto Vidoski (PSDB), revelou que vem buscando providenciar a separação da AD São Caetano (social) e do São Caetano Futebol Limitada (que toma conta do time da Série A-2 do Paulista). O poliesportivo tem como presidente Carlos André Lopes, enquanto a empresa é administrada por Carlos Silva Oliveira e tem como dono Nairo Ferreira de Souza.

O social do Azulão venceu chamamento público há alguns anos e mantém sete modalidades do município. Já o futebol é gerido por uma empresa. “A Associação Desportiva São Caetano tem que ficar para a cidade e o São Caetano Futebol Limitada tem que ser administrado por seu dono, não pela associação. Não há outra saída se não fizer isso. Se não separar, não tem como resolver. Tenho trabalhado para que haja solução entre as entidades, e acredito que estou conseguindo construir isso”, declarou Beto Vidoski, que disse ter o aval daquele que apontam como investidor do Azulão. “Estive há duas semanas com o Sr. Saul Klein e ele vê com muito bons olhos essa separação”, emendou.

O político tratou ainda de descartar qualquer tipo de possibilidade de concorrer ou participar de chapa para as próximas eleições do clube, em abril. “Não sou nem sócio nem do conselho. E também não tenho interesse”, cravou.