Ronaldo assume que ser artilheiro é sonho desde as categorias de base

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



02/03/2020 | 23:30



Não há dúvidas de que a camisa do Santo André vestiu muito bem o atacante Ronaldo. Depois de perambular por vários clubes, o jogador de 28 anos defende hoje o time do coração, por quem torcia desde a adolescência e essa química tem dado resultado. Em nove jogos na temporada, ele já anotou seis gols, sendo um na Copa do Brasil e cinco no Campeonato Paulista, que o colocam como um dos principais artilheiros do Estadual.

Mesmo com o ótimo momento, Ronaldo avalia que esta não é a melhor fase da carreira, apesar de assumir ser especial defender o time pelo qual torce. “A fase que vivo no Santo André é excelente, mas não é melhor. Cheguei a liderar a artilharia da Copa do Brasil (em 2016, pelo Ituano), só não fui artilheiro porque fomos eliminados nas quartas de final e tive menos jogos (terminou com seis gols, contra oito de Gabigol e Ricardo Oliveira, ambos do Santos). Também tive bons momentos pelo Guarani, em 2012, mas essa fase é especial por estar no time que eu torço, da minha cidade. Então estou muito feliz com tudo isso que estou vivendo”, disse.

Autor do gol no empate por 1 a 1 com o Corinthians, quarta-feira, na Arena, em Itaquera, Ronaldo deixa claro que ser artilheiro do Paulistão passa por seus planos. “É um sonho de criança. Consegui na base e, desde que me profissionalizei, penso neste momento. Ainda não consegui ser artilheiro, já fiquei perto. Espero agora, com a camisa do Santo André, realizar esse sonho.”

O atacante e o restante do elenco ramalhino mudaram a chave e desde a semana passada focam no jogo decisivo contra o Goiás, amanhã, às 19h15, no Bruno Daniel, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança; já o empate leva a decisão aos pênaltis.

“A preparação é igual desde a pré-temporada. Todo jogo para nós é como se fosse eliminatório, jogamos para vencer, damos o máximo, com entrega 100%. Contra o Goiás não vai ser diferente. Vamos dar a vida para passar de fase, porque, além da vaga, o dinheiro que o clube ganha é muito importante”, destacou Ronaldo, lembrando que a classificação significa reforço de R$ 1,5 milhão no cofre andreense.