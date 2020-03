da Redação



03/03/2020 | 00:01



Os vereadores Fernando Rubinelli (PDT) e Adelto Cachorrão (Avante) protocolaram ontem, na Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), documento alertando a autarquia paulista sobre ação popular que tramita no Fórum de Mauá a respeito do projeto de concessão dos serviços de água, hoje sob responsabilidade da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), para a Sabesp.

Segundo os parlamentares, a ação popular pode inviabilizar o acordo, uma vez que, segundo a dupla, o governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB) não promoveu audiência pública válida para debater a proposta. Tal fato é negado pela administração do socialista.