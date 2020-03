MP intima Sargento Lobo em ação sobre ex-assessor foragido

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



02/03/2020 | 23:30



O Ministério Público intimou o vereador Sargento Lobo (SD) para prestar esclarecimentos em processo em que seu ex-assessor é acusado de homicídio qualificado e tentativa de feminicídio e que é foragido da Justiça. O MP teria enviado a notificação para apurar possível atuação do parlamentar para obstruir as investigações, segundo apurou o Diário.

Até meados de 2018, Lobo tinha como assessor em seu gabinete Francisco Everardo Felex Quirino, conhecido como Kapote. Ele é acusado de matar, com três tiros, o chaveiro Francisco Pinheiro dos Santos, e de alvejar a própria mulher, a comerciante Nanci Aparecida Rosa, que sobreviveu aos tiros de revólver.

Os crimes, cuja ação tramita na 1ª Vara Criminal de Santo André, ocorreram em 2017 e teriam sido motivados por ciúmes – as vítimas supostamente mantinham relacionamento amoroso, o que Nanci nega. Segundo as investigações, Kapote teria atirado na mulher após discussão ocorrida em bar em que o casal mantinha na Rua Guadalupe, no Parque das Nações. Em seguida, teria se dirigido à casa de Santos, na Vila Linda, e disparado três vezes contra a vítima.

O MP comunicou a direção do Legislativo andreense por e-mail. Os detalhes da intimação não foram divulgados. Por meio de nota, a Promotoria paulista se limitou a informar ao Diário que a tramitação do processo está suspensa porque o réu está foragido.

O ex-assessor de Lobo chegou a ser procurado em vários endereços, inclusive em sua cidade natal, Quixeramobim (Ceará), na também cearense Senador Pompeu, em Goiânia (Goiás) e na Capital, mas em nenhum deles foi encontrado. O MP solicitou dados cadastrais do ex-assessor à Câmara de Santo André, que alegou que o servidor havia sido exonerado em outubro de 2018.

O Diário revelou o caso em agosto do ano passado. Desde então, Lobo, que é policial militar, estaria usando de possível influência para interferir no processo. Caso fique comprovada a interferência, Lobo pode responder por crimes contra a Justiça, previstos no Código Penal. No caso de Kapote, a pena pode chegar a 50 anos se somados os dois crimes (homicídio e tentativa de feminicídio).

GABINETE VAZIO

A equipe de reportagem do Diário foi ao gabinete de Lobo, ontem à tarde, mas a sala estava vazia e trancada mesmo durante o horário de expediente e com os demais gabinetes em pleno funcionamento. O parlamentar também não atendeu às várias ligações.

O presidente da casa, Pedrinho Botaro (PSDB), não se manifestou.