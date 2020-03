Laís Bassi: ‘Foi bem melhor do que sonhei’

Marcela Ibelli

02/03/2020 | 23:30



São várias as etapas que concluímos durante a vida e cada uma delas tem gostinho especial. Não são mais todas as garotas que desejam uma festa de 15 anos, mas as que sonham com o momento se sentem realizadas. Dá gosto de ouvir Laís Sortino Bassi falar do seu momento. “Foi incrível, bem melhor do que sonhei”, conta a debutante, que recebeu cerca de 120 convidados no Samyr Buffet, em São Caetano, para comemorar com ela os tão desejados 15 anos. “É uma passagem de fase, de ciclo. E foi feito da melhor forma possível.”

A aniversariante usou dois vestidos feitos exclusivamente para ela usar na festa, que começou a ser preparada há cinco meses. “Tem muita coisa para resolver e eu quis participar de todos os detalhes.” Além das valsas com o irmão Giovanni – que também foi seu príncipe –, do pai, Marcos, e do avô, Vicenzo Sortino, Laís destaca outro momento muito emocionante da noite. “Foi quando eu li um texto que escrevi para a minha mãe (Carla) de agradecimento por tudo. Ela foi uma das grandes responsáveis por ter tornado meu sonho real”, declara.

Geração igualdade

Este ano, o Dia Internacional das Mulheres será celebrado pela ONU (Organização das Nações Unidas) com o tema Eu sou a Geração Igualdade: Concretizar os Direitos das Mulheres. A data relembra não apenas a luta feminina por direitos básicos ao longo da história, mas também levanta o debate sobre o que precisa ser feito em relação à igualdade de gênero. É notório como, cada vez mais cedo, a sororidade está mais forte.

Busca por Justiça

No dia 17 será lançado o livro Heroínas desta História – Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura. A obra é sobre mulheres totalmente produzida por mulheres com as trajetórias de 15 que perderam familiares por meio da violência de Estado durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985). O lançamento será a partir das 19 na Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2.500), em São Paulo.