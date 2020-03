Saúde: Fundação Oswaldo Cruz está produzindo 30 mil testes para o coronavírus

02/03/2020 | 17:09



O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira, 2, que o Instituto Bio-Manguinhos e a Fundação Oswaldo Cruz farão a produção de 30 mil testes para diagnóstico do novo coronavírus. Inicialmente, 10 mil testes serão distribuídos a partir desta quarta-feira, 4, por alguns Estados.

Na região Norte, será pelo Amazonas, Pará e Roraima; no Nordeste, através da Bahia, Ceará, Pernambuco e Sergipe; No Sudeste, pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais; No Centro-Oeste, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul; e, por fim, no Sul, nos três Estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Os treinamentos serão in loco a partir da chegada dos kits nos laboratórios. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os kits devem custar em torno de R$ 100, mas ainda não há como precisar todos os recursos necessários para essa operação, disse.

"Vamos calibrar os aparelhos em todos os Estados, capacitar todos os técnicos, e só vamos autorizar quanto estiver no padrão de qualidade. Custos ainda estamos trabalhando com diversos cenários, vai ter que aguardar (para ter definição)", disse.

O ministro ainda comentou sobre a nova metodologia para contagem de casos suspeitos do novo coronavírus, agora descentralizada. "Cada secretária estadual foi capacitada. Agora eles nos mandam e nós assumimos números, e vamos fazendo a posteriori, com calma, verificação", disse o ministro.