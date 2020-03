Justin Bieber comemora aniversário ao lado de Hailey Bieber: Você é meu presente

02/03/2020 | 17:11



Justin Bieber está assoprando as velinhas! O cantor completou 26 anos de idade no último domingo, dia 1º, e comemorou a data especial ao lado da esposa, Hailey Bieber.

De acordo com a revista People, no último sábado, dia 29, Justin e Hailey saíram para jantar em um restaurante italiano, e o clima foi de descontração entre os dois. Em seguida, eles partiram para uma festa com alguns amigos. Uma fonte revelou:

- Eles beberam e comemoraram com amigos, mas mesmo assim foi uma celebração bem tranquila. Justin e Hailey ficaram próximos durante toda a noite. Eles se abraçavam e ele e parecia bem feliz de estar passando seu aniversário com Hailey.

Bieber também aproveitou a oportunidade para fazer uma serenata para Hailey ao cantar sua nova música, E.T.A, e mais tarde, em seu Instagram, publicou uma foto dos dois se beijando e se declarou na legenda:

Você é meu presente de aniversário, Bubba, postou Justin, se referindo ao apelido que deu para a esposa.

Já no último domingo, dia 1º, Justin e Hailey foram à um spa, almoçaram juntos e depois assistiram a um filme em casa. Fofo, né? A fonte revelou, ainda, que o cantor curtiu de forma bem tranquila a data especial, já que está cuidando de sua saúde e se preparando para a turnê de seu novo álbum, Changes.

- Foi um fim de semana de aniversário bem relaxante. Justin e Hailey ficaram separados por causa do trabalho por vários dias, então eles estavam felizes de passar o fim de semana juntos. Justin está bem focado em sua turnê e sua saúde agora. Ele tenta se alimentar de forma saudável, descansa bastante e está cuidando de si mesmo. Mesmo em seu aniversário no sábado à noite com amigos, ele não exagerou. Ele se sente ótimo agora e quer continuar se sentindo dessa forma. Ele sabe que seus fãs estão muito animados com a turnê. Justin planeja entregar para todos os melhores shows.