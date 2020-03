Saúde: Casos suspeitos de coronavírus aumentam de 252 para 433 no Brasil

02/03/2020 | 16:49



O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, no Brasil aumentou de 252 para 433, divulgou nesta segunda-feira, 2, o Ministério da Saúde. O País segue com dois casos confirmados, de um homem de 61 anos e outro de 32, os dois de São Paulo.

Das notificações suspeitas, 162 foram descartadas. A maioria dos casos suspeitos está em São Paulo, com 163, em seguida vem Rio Grande do Sul, com 73, e em terceiro, Minas Gerais, com 48. No mundo, foram 87.137 casos confirmados, sendo 1.739 novos. Os casos estão em 58 países, com cinco novos. O número de mortes chegou a 2.977.

O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson de Oliveira, pontuou que há casos confirmados em todos os continentes.