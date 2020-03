Documentário conta jornada da cantora paulistana Inezita Barroso

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/03/2020 | 23:50



Um dos nomes mais conhecidos no meio da música sertaneja de raiz e artista que fomentou essa linguagem como poucos, Inezita Barroso (1925-2015) ganha homenagem na grade da TV Cultura com exibição do documentário Inezita, que vai ao ar amanhã, data em que ela completaria 95 anos, a partir das 22h45.

Exibida pela primeira vez na TV, a obra, com direção assinada por Helio Goldsztejn e roteiro de Fabio Brandi Torres, trata da importância da artista para o mundo da música e dos desafios e preconceitos que enfrentou no começo da carreira. Além disso, fala dos 35 anos à frente do programa Viola, Minha Viola, da TV Cultura, que abriu espaço para outras mulheres na música.