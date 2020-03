Testamos: veterano, Motorola One Zoom se destaca pelas quatro câmeras e duração da bateria

Beatriz Ceschim

02/03/2020 | 08:48



O maior diferencial do Motorola One Zoom é seu quarteto de câmeras, que permitem ao usuário fazer cliques com mais definição e profundidade. A tela Max Vision OLED de 6,4 polegadas também é um destaque do aparelho, já que proporciona uma maior imersão para os internautas, graças à tecnologia de zoom in.

Com um sensor de câmera de 48 MP e a tecnologia Quad Pixel, o modelo é uma ótima opção intermediária para quem gosta de tirar fotos. Além disso, a OIS (estabilização de imagem ótica) e o Night Vision oferecem ao usuário a possibilidade de fazer capturas em locais com menos luminosidade. A lente ultra-wide de 16 MP também auxilia a fotografar uma área maior, sem deixar a imagem tão distorcida.

Para auxiliar na nitidez das fotos, o Motorola One Zoom ainda conta com inteligência artificial (IA), que traz mais cores e definição para as fotografias. Outro destaque do aparelho é o zoom. A câmera telefoto de 8 MP oferece zoom óptico, que permite ampliar a imagem em 10 vezes. Entretanto, ao combinar o Night Vision e o zoom óptico, a captura perde muita cor e qualidade.

33Giga Foto tirada com zoom óptico sem o modo noturno

33Giga Imagem feita com o Night Vision e o zoom óptico

O modo retrato também não deixa a desejar. Uma câmera com profundidade de 5 MP trabalha junto à câmera telefoto para borrar o fundo e trazer o foco para o objeto escolhido. O usuário também pode alterar a intensidade do borrado depois de fazer a captura, para deixar a imagem como deseja.

A câmera frontal de 25 MP também chama a atenção. Com tecnologia Quad Pixel, ela é ótima fazer selfies, oferecendo bastante cor e luminosidade para a imagem. Contudo, se estiver em local com pouca luz, a imagem pode perder um pouco da definição.

Raio-X

Nome: Motorola One Zoom

Sistema operacional: Android Pie 9.0

Tela: 6.4 polegadas

Armazenamento: 128 GB

Memória RAM: 4 GB

Processador: Octa-Core de 2.0 GHz

Câmeras: conjunto traseiro (48 megapixels + 16 megapixels + 8 megapixels + 5 megapixels) e frontal (25 megapixels)

Dimensões (LxAxP): 7,5 x 15,78 x 0,88 cm

Peso: 190 gramas

O que anima: conjunto de câmeras, bateria resistente, tela

O que decepciona: preço oficial, modo noturno da câmera, sistema de som

Preço: a partir de R$ 2.499

Durante o teste da bateria de 4.000 mAh, o 33Giga utilizou o aparelho com o brilho no máximo durante quatro horas e a carga reduziu de 100% para metade. Portanto, o Motorola One Zoom é uma ótima opção para quem gosta de assistir a filmes e séries no celular. Para quem precisa usar o dispositivo por mais tempo, não precisa se preocupar, porque o carregador TurboPowerTM, garante horas de uso com apenas alguns minutos de carga.

O novo modelo possui bordas arredondadas e vidro acetinado 3D na parte traseira, que impede marcas e impressões digitais. Além disso, o aparelho vem com um sensor de impressão digital que fica na parte inferior da tela. Depois de cadastrar as digitais, é só usar essa tecnologia para desbloquear o smartphone, sendo possível liberar por desbloqueio facial.

Mesmo não sendo um diferencial, o sistema de som do Motorola One Zoom também é muito bom. Os usuários podem escutar músicas com um volume alto, sem estourar muito o som. Entretanto, os graves deixam a desejar. Além disso, os fones de ouvido conseguem abafar bem os ruídos externos e se adaptam bem ao ouvido.

O novo modelo da família motorola one já está disponível para compra, nas cores Titanium, Bronze e Violet. Quando o aparelho chegou ao mercado, em setembro de 2019, o preço sugerido era de R$ 2.499, com 128GB de memória e 4GB de RAM. Entretanto, após seis meses do seu lançamento, o valor do smartphone é de aproximadamente R$ 1.600, em sites de busca, como o Buscapé.

