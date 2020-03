Em Santiago, Thiago Wild é o brasileiro mais jovem a ganhar título da ATP

01/03/2020 | 19:20



Thiago Seyboth Wild está na história do tênis brasileiro. Neste domingo, o paranaense de 19 anos tornou-se o mais jovem jogador do país a vencer um torneio da elite mundial ao ganhar o ATP de Santiago, no Chile. Na decisão, ele passou com autoridade pelo norueguês Casper Ruud, 38.º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.

Até este domingo, o recorde pertencia a Gustavo Kuerten, que tinha 20 anos quando conquistou o primeiro de seus três títulos de Roland Garros, em junho de 1997. Além disso, Thiago é o primeiro jogador nascido no ano 2000 a vencer um evento do circuito da ATP.

A conquista do paranaense é a primeira de um brasileiro em um torneio da ATP desde 2015, quando Thomaz Bellucci foi campeão em Genebra, na Suíça. Ele colocou seu nome neste domingo na lista de jogadores do Brasil que conquistaram pelo menos um título do circuito mundial. Além de Guga e Bellucci, a lista é composta por Thomas Koch, Carlos Alberto Kirmayr, Luiz Mattar, Jaime Oncins, Fernando Meligeni e Ricardo Mello.

Com a vitória, Thiago vai dar um salto no ranking mundial. Ele começou o evento de Santiago, do qual participou como convidado, na 182.ª colocação e nesta segunda-feira, quando a classificação será atualizada, vai aparecer na 113.ª, a melhor de sua curta carreira - até a competição chilena, o paranaense só havia vencido dois jogos em torneios da ATP.

Diante de um jogador que recentemente conquistou o título do ATP de Buenos Aires, Thiago era o azarão. E ele não começou bem, cometendo muitos erros e sendo quebrado em seus dois primeiros games de saque. Para sorte dele, Ruud também não estava muito firme e foi quebrado no primeiro game de serviço.

Depois de passar muito sufoco, Thiago cresceu no fim do primeiro set e viu o europeu sentir a pressão. No 12.º game, Ruud errou demais, perdeu seu saque e permitiu ao brasileiro fechar em 7/5.

No segundo set, os dois jogadores cresceram e a partida ficou bem equilibrada, com poucas oportunidades de quebra. No único deslize que cometeu, Thiago perdeu o serviço e Ruud fechou a parcial em 6/4.

Sendo tão jovem, seria natural que o brasileiro desabasse no set decisivo, mas não foi o que aconteceu. Ele quebrou o saque de Ruud logo no começo e conseguiu manter seu serviço até o fim da partida sem muitas dificuldades. Em uma demonstração de maturidade precoce, Thiago fechou o jogo no nono game sem perder um ponto sequer, surpreendendo quem esperava que ele ficasse nervoso com a situação.