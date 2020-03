'Assume que você terminou comigo', diz Bianca Andrade para Diogo Melim

01/03/2020 | 18:44



Bianca Andrade, que foi eliminada na última terça, 25, do BBB 20, fez vídeos neste sábado, 29, ao lado de Diogo Melim nos stories do Instagram para confirmar o fim do namoro dos dois.

O ex-casal aparece com filtros no vídeo, sentados um ao lado do outro em um clima de descontração.

"Gente, estou aqui com o Diogo, meu amigo. Ele terminou comigo", diz Boca Rosa quando o músico a interrrompe: "Nós terminamos juntos em uma conversa madura". "Não, você já tinha terminado comigo, assume pelo menos", rebate a ex-BBB.

Anteriormente, o músico havia dado sinais de que o relacionamento não continuaria, principalmente, quando apagou de suas redes sociais fotos que tinha com a influenciadora digital. Melim tomou a atitude após Bianca ter dito em uma festa no reality show que estava com vontade de beijar concorrente Guilherme.

"Mas a gente não se odeia. Olha que interessante", continua a ex-BBB sobre a separação. "Jamais conseguiria te odiar. Seguimos amigos, parceiros como sempre fomos, juntos brother", diz Diogo. "Apesar do filtro é real mesmo, é sério", esclarece o músico. "Não é zoeira, a gente está de boa. A gente não namora, porém não se odeia", complementa ela.

A influenciadora digital pergunta se ele vai continuar a seguindo nas redes sociais. Melim responde que sim porque admira o trabalho da ex-namorada e chega a passar um batom da marca Boca Rosa. "Vão falar que é marketing, vão falar que estou fazendo isso por marketing, vão começar me zoar", diz Bianca enquanto ri.