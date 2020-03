Tigre é visitante indigesto e vence Juventus por 1 a 0

Do Diário do Grande ABC



Na manhã deste domingo (1º), o São Bernardo foi até a Mooca e conseguiu uma importante vitória sobre o Juventus pela nona rodada do Campeonato Paulista Série A-2. O gol do Tigre foi marcado pelo atacante Douglas Santos, aos 47 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Bernô chegou aos 17 pontos mantendo-se na terceira colocação. Com 12 pontos, o Juventus caiu para o sétimo lugar.

Para encarar o rival, o técnico Marcelo Veiga fez alterações na equipe. Ele não pôde contar com o lateral-esquerdo Pará, lesionado, que deu lugar a Fernando Jr. Por outro lado, o volante Rodrigo Souza retornou após cumprir suspensão diante da Portuguesa Santista. Por opção de Veiga, o goleiro Moisés Jr. voltou a campo, já que ficou cinco partidas fora para tratar de lesão sofrida após o confronto contra o Penapolense, pela terceira rodada.

FIM QUENTE

No segundo tempo, o Juventus estava disposto a mudar o panorama do jogo, mas esbarrava no goleiro Moisés Jr. Além disso, o Moleque Travesso ainda errava lances decisivos. O próximo jogo do São Bernardo será quarta-feira, às 20h, quando receberá o Rio Claro no Estádio Primeiro de Maio. Já o Juventus visita o São Bento em Sorocaba, a partir das 19h15.